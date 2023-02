In Lazzerini l’ultimo romanzo di Pecchioli

Oggi alle 17 in Lazzerini presentazione del romanzo di Raffaello Pecchioli (foto) "Via delle bocche del lupo, 73. Sinfonia in Si minore per archi e orchestra", uscito postumo per Attucci Editrice a cura di Alessandro Attucci e Sara Pecchioli. Saranno presenti Sara Pecchioli, Riccardo Mazzoni, l’assessoore alla cultura Simone Mangani, Alessandro e Monica Attucci. A 11 anni dalla scomparsa di Raffaello Pecchioli, poeta, giornalista e scrittore pratese, il romanzo è adesso in libreria grazie all’impegno delle figlie che sono riuscite a mantenere la promessa fatta al padre pochi giorni prima di morire e al lavoro di editing di Alessandro Attucci. Il romanzo è ambientato nel 1989 in Toscana dove alcuni gravi fatti vennero a turbare la relativa tranquillità. Nella cittadina di Borgo al Cornio, tre amici, Carlo, Ulisse e Antonio sono legati da una grande amicizia e da un tragico destino. I tre compagni di infanzia condividono fin da bambini le prime esperienze di vita, gli ideali politici, gli slanci rivoluzionari contro il potere delle istituzioni e sognano per loro un futuro migliore. Per varie vicissitudini ognuno di loro dovrà scontrarsi con una realtà ben diversa. Presto si ritrovano a dover accettare la sconfitta degli ideali della giovinezza