In Lazzerini l’incontro con Vera Paggi

All’interno del Festival Tipo giovedì alle 18 in Lazzerini torna un nuovo appuntamento con il ciclo Incontri con l’autore organizzato dalla biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori. Protagonista di questo nuovo incontro sarà Vera Paggi (foto) che presenterà il volume La breve estate. Storia di Goffredo che nessuno poté salvare (Panozzo Editore). Racconta di quel pomeriggio del 7 dicembre 1943, quando Goffredo Paggi rimane in ufficio fino a tarda ora. All’uscita dal palazzo due uomini in divisa lo stanno aspettando. Sanno chi è. Non hanno bisogno di chiedergli i documenti. Il collega che lo accompagna lo saluta con foga sulla soglia e si allontana in fretta. Paggi viene arrestato dai poliziotti del commissariato Santa Croce di Firenze, diretto da un funzionario con molti appoggi. Chi lo ha denunciato? Vera Paggi ha cercato fra migliaia di carte negli archivi per trovare tracce del colpevole. Una storia che si snoda come un giallo nella vita di italiani ‘brava gente’. Il tempo di quell’ultima breve estate che per il giovane ebreo era stata la più felice di sempre. Dialoga con l’autrice lo storico Michele Sarfatti. Vera Paggi è stata giornalista Rai, cronista e autrice di documentari sulla storia del ‘900. Dal 2021 realizza i podcast di storia/in storia, un progetto di ricerca storica e culturale di cui è autrice.