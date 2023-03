In Lazzerini letture al femminile

A marzo la Lazzerini festeggia le donne con il nuovo numero di Un mese da leggere, la bibliografia che accompagna i lettori con la proposta di libri in esposizione nella hall e disponibili per il prestito. La rassegna di questo mese prende il titolo dal famoso slogan LottoMarzo: memoir, saggi, romanzi, fumetti, tutti dedicati al mondo femminile, alle lotte per l’emancipazione e la conquista della libertà. Perché ancora oggi sono molti i passi da compiere per eliminare stereotipi e discriminazioni. Tante voci femminili quindi, a partire da Virginia Woolf che in Una stanza tutta per sé, scritto fra il 1928 e il 1929, rivendica la possibilità di essere ammesse ad una cultura fino a quel momento di esclusivo appannaggio maschile, a Simone de Beauvoir che con Il secondo sesso, pubblicato nel 1949, resta un punto di riferimento imprescindibile per gli studi sulla questione femminile. E ancora i romanzi di Sylvia Plath e Doris Lessing, dove le protagoniste sono costrette a confrontarsi con una società ottusa e alienante che le vorrebbe incasellate nell’unico ruolo di moglie e madre. E poi ancora tante storie di donne che con la loro intelligenza e determinazione hanno aperto la strada alle altre: Berthe Morisot, Charlotte Salomon, Frida Kahlo, Emmy Noether, Marie Curie, Lise Meitner, Rosalind Franklin, Hedy Lamarr, Joséphine Baker. Le proposte di lettura si concludono poi con una carrellata di intellettuali del mondo arabo che hanno combattuto e combattono per i diritti delle donne. Non solo. Venerdì alle 17.30 in Lazzerini ci sarà l’incontro a ingresso libero dal titolo Donne e lavoro: lo sguardo del cinema e dell’arte, a cura dell’associazione FareArte, che vedrà gli interventi di Maria Cristina Mengozzi, insegnante, e Rossella Foggi, storica dell’arte. Il mondo del lavoro è da sempre oggetto di rappresentazione artistica. Dall’arte alla letteratura, dall’architettura al cinema, la realtà del lavoro nei suoi molteplici aspetti si trova al centro dell’attenzione di pittori e scultori, scrittori e cineasti che ne indagano i caratteri e la complessità.