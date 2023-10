In Lazzerini i libri dal vivo. Con gli attori

Domani alle 21 in Lazzerini nuovo incontro di Libri dal vivo, il ciclo organizzato dalla biblioteca in collaborazione con lo Spazio teatrale Allincontro, nel quale gli attori parlano dei loro autori preferiti e delle loro opere attraverso un racconto personale e diretto, in un continuo rimando di ricordi, riferimenti, emozioni. I libri sono scrigni, contenitori di storie: dietro ciascuno di essi c’è un autore, una vita, un percorso. Così domani era andrà in scena l’attrice Irene Barbugli (nella foto) che coinvolgerà il pubblico su Edgar Allan Poe. Non sono molti gli scrittori che possono vantare di aver influenzato la produzione letteraria occidentale in modo così profondo e diversificato. Edgar Allan Poe ha saputo reinventare un genere creando un universo letterario che rappresenta ancora oggi uno dei capisaldi della narrativa horror e della cinematografia. Sempre in Lazzerini, domani alle 18 è in programma "La tutela del territorio vien da lontano", un incontro per rendere omaggio alla figura di Gaetano Salvemini, storico, politico e antifascista, a 150 anni dalla nascita. Il focus sarà sulla sua esperienza in occasione dei terribili terremoti di Messina (1908) e di Avezzano (1915) e sulla sua concezione dei Comitati di intervento e di gestione sulla tutela del territorio. Interverranno Andrea Giaconi, del Comitato pratese per la promozione dei valori risorgimentali, e Luca Mori dell’Università di Firenze. A seguire, letture teatrali a cura di AltroTeatro. Infine, da ricordare oggi alle 15 il secondo appuntamento del ciclo su La cultura umanistica dedicato a Giuseppe Pontiggia: Daniela Marcheschi, docente di Letteratura e Multiculturalismo all’Università di Lisbona e curatrice delle opere di Pontiggia per i Meridiani Mondadori nel 2004, parlerà del grande scrittore italiano a vent’anni dalla sua scomparsa.