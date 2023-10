In Lazzerini. Fantasmagoria della letteratura

Due gli appuntamenti da non perdere rivolti agli adulti nel prossimo fine settimana all’interno del programma di Un autunno da sfogliare coordinato dalla Lazzerini. Sabato 14 ottobre alle 17 prende avvio il ciclo di incontri condotti da Davide Fiesoli dal titolo "Imperdonabili", nei quali si parlerà di tre importanti scrittrici e poetesse: Anna Achmatova, Simone Weil e Cristina Campo. "Imperdonabile è soprattutto il poeta", scriveva Cristina Campo, di cui ricorre quest’anno il centenario dalla nascita. Imperdonabile è chi, lottando strenuamente, si sottrae alle dinamiche opportunistiche e degradanti del proprio tempo, perché è guidato da "una divorante passione di verità", e come i poeti è capace di visione totale, non appartiene ad alcuna corrente, ma - controcorrente - le naviga tutte. Come quelle scrittrici e poetesse che Guido Ceronetti definisce "filatrici d’inesprimibile, esseri magicamente femminili da cui discende la parola": irriducibili, chiare, profetiche, sono tre capisaldi della poesia e del pensiero. Nel primo appuntamento di sabato si parlerà di Anna Achmatova, una delle maggiori poetesse in lingua russa.

Domenica 15 ottobre alle 17 lo scrittore pratese Maurizio Tempestini presenterà il suo ultimo libro "Fantasmagoria della letteratura italiana" edito da Transeuropa, 2023. A dialogo con l’autore, Beatrice Coppini e Andrea Anastasio che leggerà alcuni brani del libro. Un libro originale e divertente quest’ultimo lavoro di Tempestini, che ricostruisce e indaga in chiave umoristica le biografie dei grandi autori della letteratura italiana del passato, immaginando per loro una vita diversa. Ed allora, come sarebbe andata se Dante fosse fuggito da Firenze insieme a Beatrice prima di inguaiarsi con la politica, girovagando con lei per l’Italia senza riuscire a concludere una delle tante opere abbozzate? E Boccaccio che fa? Non scrive il Decamerone ma "Le dieci Jornate" perché lui si è stabilito a Napoli e tra mille peripezie ha incontrato una badessa, diventandone l’amante. Ed ancora, Galileo, Petrarca, Ariosto, Tasso, Parini Foscolo, Capuana, Pascoli o Montale tutti presentati al contrario in un viaggio brillante e fantastico che immagina per i grandi della letteratura un’esistenza da scrittori mancati.