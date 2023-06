In giro sul tetto dell’auto, la folle bravata era una festa per la Maturità

Prato, 30 giugno 2023 - Due piedi che penzolano dal tetto di un’auto che viaggia su una delle strade più trafficate di Prato. Chi ha visto la scena deve essersi stropicciato gli occhi pensando di avere le allucinazioni per il caldo. E invece no, ha visto bene. E’ stata la bravata di tre ventenni pratesi che hanno deciso di festeggiare la fine dell’esame di Maturità viaggiando sul tetto dell’auto in mezzo al traffico. "Non è una challenger sui social", ha giurato il conducente che è già stato rintracciato, interrogato e sanzionato dalla polizia municipale. L’idiozia è tutta frutto della loro mente. "Abbiamo finito gli esami e volevamo festeggiare", ha detto candidamente il ventenne che era alla guida della macchina, una Renault Clio.

La folle corsa è stata notata martedì pomeriggio da alcuni automobilisti sulla declassata, strada ad alto scorrimento che taglia in due la città, ed è stata ripresa con i telefonini. Il video ha cominciato a circolare sul web arrivando dritto anche al comando della polizia municipale. Il comandante Marco Maccioni ha subito chiesto che venissero fatti accertamenti. L’auto è stata rintracciata facilmente dalla targa e mercoledì sono stati chiamati i genitori del ventenne che era alla guida. Secondo quanto ricostruito, i tre "maturandi" sono partiti da viale Montegrappa. Uno dei due passeggeri si è sdraiato sul tetto dell’auto e si è aggrappato ai finestrini lasciati aperti. A quel punto, il guidatore ha messo in moto e ha girovagato per le strade più trafficate: viale della Repubblica, dove ha fatto due giri di una rotonda per farsi vedere meglio, poi ha imboccato la declassata dopo che i passeggeri si sono dati il cambio sul tetto. Nel video si vede anche il passeggero che da dentro alla macchina aiuta il compagno a reggersi.

Quando il video ha cominciato a circolare sui social, si è temuto che potesse trattarsi dell’ennesima folle challenger. Ipotesi esclusa dal conducente che dopo una resistenza iniziale, ha confessato di fronte agli agenti della municipale al comando dove si è presentato accompagnato da mamma e papà. Le sanzioni sono state piuttosto pesanti: 4 multe per un totale di oltre 200 euro per guida pericolosa, velocità non congrua a un centro abitato, mancato obbligo di far indossare le cinture di sicurezza ai passeggeri, cambi di direzione senza mettere la freccia. Ovviamente è scattata la decurtazione dei punti patente: 14 in tutto per due delle contestazioni e raddoppiati in quanto si tratta di un neopatentato (sarebbero stati 5 e 2). La patente è stata sospesa, meno male viene da pensare. La polizia municipale ha fatto la segnalazione alla motorizzazione che disporrà la revisione della patente, il ventenne dovrà rifare l’iter per riprendere il titolo di guida. Oggi saranno sentiti i due compagni e anche per loro sono previste sanzioni.