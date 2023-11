In discarica mille tonnellate al giorno

Parallelamente prosegue da 15 giorni il lavoro di Alia Servizi Ambientali per fare fronte all’emergenza alluvione che ha colpito la Toscana nella notte fra il 2 e il 3 novembre. Già a buon punto, nei territori coinvolti, l’opera di rimozione dei rifiuti urbani e di pulizia delle strade. Una vera e propria montagna di scarti domestici, tra ingombranti e indifferenziati di ogni genere, ma anche rifiuti elettrici ed elettronici e materiali pericolosi, accumulati in diverse zone della città. Al momento si tratta di oltre 20.000 tonnellate di materiale alluvionato portato via finora dalle strade non solo della provincia ma di tutti i territorio colpiti. Il lavoro è tanto: le previsioni sono di almeno un altro mese di lavoro perché la città e la provincia torni ad avere un aspetto di normalità. Vista

la vastità di quanto accaduto, restano ad oggi ancora strade da ripulire, ma il programma prosegue con le scadenze prefissate e un primo giro di pulizia sarà portato a termine a breve. Decisivi i trituratori – posizionati nelle piazzole pubbliche di accumulo di Prato e Montemurlo e all’interno degli impianti Alia di via Paronese e di Firenze – per ridurre il volume dell’immensa massa di materiale da smaltire. Sono oltre 1.000

le tonnellate di rifiuti che quotidianamente, partendo dalle piazzole pubbliche o dallo stabilimento Alia di Prato, vengono avviati verso le destinazioni finali.