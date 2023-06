In cucina e al bar un giovane staff

La spiaggia sulle rive del Bisenzio è un’oasi nella città, uno spazio che ormai da quattro anni viene restituito alle persone con un’offerta variegata, dove il fiume, il parco e il tempo libero diventano attrattive naturali. Sullo sfondo della Calvana, lo spazio ha l’ambizione di diventare uno dei luoghi più amati per trascorrere l’estate in città. La musica di sottofondo, l’ambiente accogliente ed i sapori rinfrescanti dei drink in un luogo tutto da vivere, anche a piedi nudi. La una nuova proposta gastronomica è a cura di Dansi – Rinascimento Culinario, un giovane staff che dal 2016 si occupa di catering ed eventi e che ha di recente aperto a Prato lo spazio OraLab. Tutte le sere dalle 19 alle 23 la cucina del Lato B sarà aperta con proposte innovative e di qualità. Il menu è frutto di un ricercato accostamento di sapori, profumi e colori, a partire dal grande e versatile bagaglio rappresentato dall’identità culinaria toscana e italiana. L’ingresso al locale è sempre libero: è consigliata la prenotazione, chiamando il numero 328 8086487 per i tavoli e i gazebo, ma anche per i lettini in spiaggia.