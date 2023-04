In Comune ecco lezioni di autodifesa

La consigliera comunale di FdI Patrizia Ovattoni (foto) e la responsabile provinciale del dipartimento pari opportunità famiglia e valori non negoziabili, hanno organizzato per oggi l’iniziativa "Non avere paura, impara a difenderti". Appuntamento alle 16,30 nel salone consiliare di Prato. L’obiettivo è quello di condividere tecniche efficaci affinché le donne possano gestire situazioni pericolose. Saranno presenti anche il sottosegretario Patrizio La Pietra e la deputata di Fdi Chiara La Porta.

"Si tratta di un’iniziativa – spiega Patrizia Ovattoni – volta a trasmettere alle donne nozioni e strumenti per una maggior consapevolezza di sé, per imparare a riconoscere i segnali di pericolo e le situazioni a rischio allo scopo di riuscire a fronteggiarle con alcune tecniche difensive di base".