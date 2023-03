In Cina gli spaghetti si mangiano a tutte le ore Ecco le merende “povere“ ma salutari e nutrienti

Le abitudini alimentari dei nonni. Emily ha intervistato suo nonno che in Cina faceva il cuoco, lui sa cucinare gli spaghetti di riso, che era il piatto principale, si mangiava a tutte le ore. Dentro ci metteva funghi, carne, verdure. "Prima si cuoce la carne e le verdure - spiega il nonno- poi si mette la pentola con l’acqua a bollire e poi si buttano gli spaghetti a cuocere per qualche minuto. Alla fine si mette le verdure e la carne. Quando si versano gli spaghetti dentro il piatto sopra si aggiunge l’uovo cotto a striscioline e verdure varie per decorare". Matteo racconta che i suoi nonni da piccoli, ma anche ora, la mattina mangiano anche loro gli spaghetti mentre il pomeriggio mangiano riso con verdure e verso le 17,30 una frutta. Cristina intervista sua nonna che da piccola viveva a Zovencedo, in provincia di Vicenza, in una zona di campagna: "A colazione mangiavo il pan biscotto che è un panino salato, cotto due volte, in pratica un pane asciutto e duro della tradizione veneta che dura nel tempo. Spesso lo “pucciavo” nel vino. A merenda mangiavo la Fugassa, che nel dialetto veneto è una focaccia dolce fatta gialla con strutto e uvetta, oppure le frittelline dolci con dentro i fiori di zucca. Quando c’era la neve preparavo invece una granita con vino e zucchero".