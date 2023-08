In centro più immigrati Sono il 30% dei residenti

PRATO

L’afa che non dà tregua, molti negozi chiusi – ma quelli aperti sono più degli anni scorsi –, gruppetti di turisti con le borracce d’acqua in mano, telefonini per fotografare. Nel cuore d’agosto il centro storico ha l’aria di un luogo che vive giorni sospesi. Nelle ore più calde è quasi deserto, non piazza Duomo, però. Ci sono tanti cittadini immigrati che si riparano dal sole seduti sul sagrato del Duomo o sugli scalini di Palazzo Vestri. Sono tutti uomini, in prevalenza africani, pakistani, bengalesi. Aspettano che il tempo passi, chiacchierano fra loro. Qualcuno si sciacqua il volto nella fontana del papero. E poi i turisti, con lo sguardo al magnifico pulpito di Donatello o alla mappa della città, ma anche a quella distesa di uomini ferma a sedere. Tanti pratesi sono in vacanza, altri chiusi in casa nel conforto dell’aria condizionata.

Fra i residenti in centro gli italiani diminuiscono anno dopo anno. Gli ultimi dati sono dello scorso 30 giugno: su 8mila abitanti censiti nel cuore della città, oltre 2.400 sono di origine straniera, ovvero il 30%. Una quota superiore alla già alta media cittadina, che ora è il 24,3% (era il 23% solo un anno fa), senza contare l’imprecisato numero di clandestini o di regolari non iscritti all’anagrafe. Anche in centro storico la maggioranza degli immigrati viene dalla Cina: sono 712. Poi i pakistani e i bengalesi, rispettivamente 268 e 196, se ci si limita ai residenti. I pakistani sono il 3,3% degli abitanti ufficiali del centro e l’1.2% di quelli totali. I bengalesi sono il 2,5% e solo lo 0,3% della popolazione totale censita.

Nella lista degli iscritti all’anagrafe del centro ci sono nell’ordine albanesi, rumeni, marocchini, nigeriani, filippini, honduregni, senegalesi, georgiani, ucraini, ivoriani, indiani, tunisini, guineani, peruviani, egiziani, russi, cingalesi, gambiani, polacchi, salvadoregni, spagnoli, ghanesi, solo per citare le nazionalità con almeno dieci iscritti all’anagrafe. E’ cambiato tanto il cuore della città negli ultimi anni. Nel 1995 i residenti di origine straniera erano solo lo 0,8%, nel 2002 il 16,4%, adesso, appunto, il 30%. Esclusi quelli che l’anagrafe non può censire.