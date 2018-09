Prato, 19 settembre 2018 - I carabinieri di Prato hanno denunciato per ricettazione madre e figlio, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio. Gli accertamenti e la perquisizione disposta dalla procura di Fermo hanno permesso di trovare nell'abitazione della donna alcune paia di scarpe che risultavano essere state trafugate lo scorso agosto in un outlet nelle Marche.

Successivamente, i militari hanno rinvenuto ulteriori numerosi capi di abbigliamento di lusso e gioielli, tutti ancora muniti di etichetta e nelle loro confezioni originali, oltre a strumenti utilizzati per eludere i sistemi di allarme anti-taccheggio dei negozi. Il materiale è stato tutto sequestrato. La madre e il figlio sono stati denunciati a piede libero con l'accusa di ricettazione in concorso.