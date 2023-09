In cammino sulle tracce di Giocondo

Un nome che si porta dietro storia e leggende e soprattutto alcuni toponimi che richiamano alla mente i paesaggi di quello che è, a detta di molti, il più bel sentiero della rete Cai della Provincia pratese, il 438. Giocondo, al secolo Giocondo Torlai, nato nel 1860 a Cantagallo, conosciuto dal camminatore per il suo casotto e la cannicciaia costellati di incisioni, punti di riferimento per il viandante che risale verso il crinale, è il protagonista dell’ultima escursione del ciclo estivo de "I Mondi Perduti" - la rassegna organizzata dall’associazione Acquerino Cantagallo e dall’associazione per lo Sviluppo turistico della Valbisenzio - che si terrà domenica 17. L’escursione – "Il favoloso mondo di Giocondo", 9 chilometri per 600 metri di dislivello – si muoverà dentro una delle valli più verdi e selvagge al confine nord est della riserva Acquerino Cantagallo: è qui, infatti che Giocondo ha lasciato traccia del suo passaggio con incisioni su rocce ed edifici, ispirate dal suo mondo contadino e dalle sue estrose fantasie. Il sole, stelle, i pianeti, ma anche il misterioso "Urlo", un’incisione che somiglia molto alle figure di Munch (difficile dire se Torlai avesse mai visto effettivamente le opere del pittore norvegese) sono i segni che il più famoso innestino di Cantagallo ha lasciato ai posteri. Paolo Novellini, guida escursionistica ambientale, condurrà i camminatori nel mondo di Giocondo. L’escursione – che ha come ritrovo L’Angolo del Caffè di Vernio, fra le 8 e le 8.40 e in seconda battuta il parcheggio del Centro Visite di Cantagallo alle 9 – è a partecipazione gratuita e fa parte del programma de Il Gusto Ritrovato, realizzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato. Per prenotazioni: telefono 335 7153704.