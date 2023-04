In cammino e poi la musica

Festa della Liberazione oggi fra memoria, giovani e musica. Nell’ambito del cartellone promosso dal Comune, dopo la deposizione delle corone ai monumenti prevista in mattinata, alle 14,30 dal portone del Bargo (lato villa medicea) partirà il cammino della Costituzione con arrivo alle 16 nel giardino della chiesa di Bonistallo. Qui il sindaco Francesco Puggelli consegnerà una copia della Costituzione ai neodiciottenni e a seguire concerto dell’associazione Omega. Il concerto non sarà solo musica ma anche voci: quelle di Deborah Castellucci e del tenore Maurizio Marchini. Ad accompagnarli i pianisti Lorenzo Maria Scultetus e Valerio Nardi, e il quartetto d’archi dell’orchestra di Omega: Andrea Cito e Martselina Davitaya (violini), Salvatore Randazzo (viola) e Amelia Sharp (violoncello), diretti dal maestro Alan Freiles. I brani spazieranno dai più famosi di Giorgio Gaber, Fabrizio De Andrè, John Lennon ai classici come "Va pensiero", "Oltre il ponte"e altri ancora, per tracciare il lungo cammino dalla Liberazione dal 1945 ai giorni nostri. Per finire, l’inno federalista europeo di Michele Lizzi e il "Nessun dorma" conosciuto anche come "Vincerò", tratto dalla Turandot di Puccini.