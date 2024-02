In biblioteca Lazzerini: "Lo schermo nero". E un mese da leggere

Oggi alle 16.30 si torna a parlare di cinema in Lazzerini con la rassegna Lo schermo nero. Cinema noir, neo-noir, polar e poliziesco in Italia, Francia, Stati Uniti, dagli anni ‘30 agli anni ‘80, curata e condotta da Davide Gelli, un ciclo di incontri per approfondire il rapporto fra il crimine ed il cinema, un viaggio attraverso gli Stati Uniti e l’Europa per scoprire i molteplici aspetti di un genere cinematografico con le sue contaminazioni. Questo sabato l’incontro porta il titolo Italia, dal neorealismo nero alla nuova criminalità degli anni ‘60 per approfondire temi come i film del neorealismo nero, Pietro Germi e il poliziesco, il cinema di impegno civile, origini e caratteristiche del poliziesco. La Lazzerini ha preparato anche la bibliografia dal titolo Le pagine nere per la rassegna Un mese da leggere con tanti consigli di lettura disponibili per il prestito nella hall della biblioteca. Un excursus attraverso le pagine nere della letteratura fra Europa e Stati Uniti: crimini e violenze reali o potenziali, personaggi psicologicamente instabili o in pericolo, menti criminali, atmosfere cupe e piene di suspense. Pagine che spesso sono state fonte di ispirazione per sceneggiatori e registi.