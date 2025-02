In biblioteca con i bambini. Gli appuntamenti

Ecco gli appuntamenti per i bambini in Lazzerini di questo fine settimana. Oggi alle 10 è in programma Leggere tutti dappertutto. A CAAccia di storie con letture animate di libri illustrati in Caa - Comunicazione Aumentativa Alternativa - seguite da un laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 7 anni.

Domani dalle 10.30 alle 12.30 è in programma un nuovo appuntamento di Domeniche piccine. Le famiglie con bambine e bambini da 6 mesi a 3 anni sono accolte dal sorriso di una bibliotecaria che propone libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. L’iniziativa si svolge nell’ambito di Nati per leggere, il programma nazionale che ha l’obiettivo di promuovere la lettura in famiglia fin dalla più tenera età. Ogni domenica mattina fino a maggio sarà dedicata a un tema diverso, ma le famiglie possono chiedere suggerimenti su libri di qualsiasi argomento. Appuntamento quindi, questa domenica con l’incontro dal tema Gioco con il corpo.

Da ricordare anche l’appuntamento di martedì alle 17 con L’ora delle storie tra albi illustrati, filastrocche, libri-gioco, libri senza parole e storie brevi. Le bibliotecarie leggeranno tante storie meravigliose per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. La partecipazione è libera e si può arrivare in qualunque orario tra le 17 e le 17.45.