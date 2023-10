In auto con un etto di hashish, arrestato

Prato, 7 ottobre 2023 – Aveva con sé un panetto di hashish da un etto nascosto nella confezione di un medicinale, sotto il sedile dell’auto. Ma il trucco non è passato inosservato ai carabinieri di Montemurlo che hanno arrestato un 25enne nordafricano per detenzione ai fini spaccio.

Il giovane, già noto per i suoi precedenti proprio nel settore degli stupefacenti, era stato notato a bordo della sua auto, insieme a un connazionale, dai militari della Tenenza di Montemurlo che l’avevano fermato per un semplice controllo stradale. Durante la verifica dei documenti ai militari non era sfuggita la presenza di un pacchetto che spuntava parzialmente da sotto il sedile del passeggero.

Sequestrati anche 700 euro in contanti.