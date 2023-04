In arrivo dieci milioni per le imprese Bando per l’energia: via alle domande

Sono aperti fino alle 17 del 5 giugno prossimo i termini per fare domanda per il bando ’Efficientamento Energetico’, finanziato con la dotazione straordinaria assegnata al Comune di Prato per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese. Bando che distribuirà 4 milioni di euro su un totale di 10 milioni disponibili (di cui 8 per bandi e 2 per progetti di sistema).

Le agevolazioni sono erogate sotto forma di contributo a fondo perduto e sono finalizzate al sostegno di progetti volti a realizzare programmi di investimento in ambito di efficientamento energetico o per la riduzione dei costi di approvvigionamento energetico.

I progetti dovranno essere ad elevato contenuto di innovazione e sostenibilità in grado di accrescere la competitività delle imprese e con ricadute positive sul distretto industriale pratese. Il contributo è rivolto alle imprese operanti nel settore tessile facenti parte del distretto industriale pratese.

Quali le caratteristiche per presentare la domanda di contributo? Le aziende devono essere regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese; avere sede o unità locali destinatarie dell’intervento all’interno del distretto. La sede legale deve trovarsi nel territorio nazionale. Il contributo è erogato sotto forma di contributo a fondo perduto ed è concesso in regime "de minimis". Il contributo è calcolato in percentuale sulle spese ritenute ammissibili in base alla dimensione dell’impresa:

micro-piccola impresa 70%; media impresa 60%; grande impresa 50%. Per l’assessora allo Sviluppo economico del Comune di Prato, Benedetta Squittieri, (foto) "si tratta di risorse molto importanti per il distretto, grazie al lavoro fatto dalle associazioni di categoria, dalla Camera di Commercio e dal Comune di Prato. Stiamo rispettando i tempi dello stanziamento delle risorse che ci arrivano dalla Legge di Bilancio 2022. Continuando così, riusciremo a portare a compimento tutti i progetti entro la data stabilita".

I progetti devono concludersi entro 24 mesi dalla data del provvedimento di concessione.