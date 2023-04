Imu, scuola, sport: tariffe ferme Ma l’inflazione pesa sul bilancio

Imu, Irpef, servizi scolastici e tariffe sportive non aumenteranno. L’unico ritocco in alto sarà per la Tari per effetto del l Piano d’ambito che ha spalmato su tutti i territori i maggiori costi di smaltimento rifiuti. Il Comune di Montemurlo si appresta ad approvare il bilancio di previsione 2023, il 2 maggio.

Una manovra del valore di 54 milioni di euro, che fa inevitabilmente i conti con l’inflazione, che ha raggiunto il 7,7% su base annua. L’amministrazione comunale ha lavorato per mantenere tutti i servizi al cittadino: sono 1,8 milioni di euro i fondi messi a disposizione della scuola a sostegno del piano dell’offerta formativa, della disabilità e dei progetti, sul capitolo del sociale sono stati stanziati 2,7 milioni di euro mentre 1,1 milioni di euro sul capitolo ordine pubblico e legalità, nel quale rientrano servizi finalizzati all’incremento della sicurezza come la videosorveglianza e l’acquisto di dispositivi a supporto delle attività effettuate dalla polizia municipale. "Non abbiamo voluto usare la leva fiscale e tributaria per far quadrare i conti – spiega il sindaco Simone Calamai – Tutti i tributi e le tariffe di competenza comunale rimangono invariate rispetto allo scorso anno". Nessun rincaro quindi per il canone unico e pubblicità, il Comune mantiene per tutto il 2023 il suolo pubblico gratuito per le attività di somministrazione (bar, pasticcerie, ristoranti).

Invariate le aliquote l’Imu e le detrazioni sulla prima casa con un gettito previsto pari a 6 milioni di euro. L’addizionale Irpef resta ferma allo 0,6% con un gettito pari a 1 milione e 450 mila euro. Restano ai livelli 2022 tutte le tariffe scolastiche, sportive, per i servizi cimiteriali, per la mensa e il trasporto scolastico e per i nidi. Azzerato anche per quest’anno il Fondo di garanzia dei debiti commerciali: il Comune ha pagato tutte le fatture verso i fornitori esterni.

Silvia Bini