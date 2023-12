Imprese dell’export: fondi sbloccati. Cento milioni per ripartire subito

"Il governo, grazie all’azione continuativa di Forza Italia, ha concluso l’iter legislativo per l’erogazione dei 100 milioni per le imprese dell’export come preannunciato dal vicepremier Tajani, che ringrazio da pratese prima che da parlamentare di Forza Italia". Ad annunciarlo è la deputata di Forza Italia e componente dell’VIII commissione ambiente Erica Mazzetti. Con l’approvazione alla Camera della Legge di Conversione del Decreto Legge n.1452023 si conclude, di fatto, il necessario iter legislativo per avviare le procedure per l’erogazione dei ristori in favore delle aziende esportatrici (almeno 3% fatturato e anche alla filiera) della Toscana colpite dalle alluvioni. La prossima settimana sarà riunito il Comitato Agevolazioni, organo interministeriale presieduto dalla Farnesina che amministra il Fondo di Promozione Integrata gestito da Simest, per approvare le modalità d’impiego dello stanziamento dei 100 milioni. Le aziende interessate possono già richiedere maggiori informazioni o segnalare le proprie esigenze chiamando il numero verde di Simest (800.020.030) o inviando una mail all’indirizzo [email protected]. "Come abbiamo più volte richiesto, era indispensabile la relazione dei danni presunti e la perimetrazione completa dei comuni interessati alluvione, per la quale la Regione ha aspettato fino agli ultimi giorni utili. Ad ogni modo, ho preso un impegno subito e lo sto portando avanti e non mancherò di sollecitare fino alla completa ricostruzione – conclude Mazzetti –Il Pd ha fatto una campagna spudorata in questo mese e mezzo contro il Centrodestra, ma il Governo ha dimostrato con i fatti di esserci per Prato e il distretto".

Sempre in tema di aiuti alle imprese colpite dall’alluvione, la Camera di commercio di Prato e Pistoia metterà a disposizione un milione e 380 mila euro. Sul fondo, oltre a risorse proprie dell’ente camerale, confluiranno quelle derivanti da Unioncamere italiana e dalla Camera di commercio di Roma. Si tratta in tutto di oltre 1,3 milioni di euro. La Camera di commercio di Roma ha destinato un milione di euro, suddiviso in parti uguali, alle Camere di commercio di Prato-Pistoia, di Firenze e della Toscana Nord Ovest, contribuendo con circa 333mila euro ciascuna. Inoltre, da Unioncamere italiana giungono ulteriori 430mila euro, provenienti dal Fondo perequativo destinato alle calamità naturali.

Un tavolo di coordinamento con le associazioni di categoria sta lavorando in questi giorni per definire gli ultimi dettagli del bando. Tra i requisiti richiesti dal bando sarà necessario aver presentato il modello C1, cioè la scheda di segnalazione danni, attraverso la procedura online presente sul portale della Regione gestito da Sviluppo Toscana. L’obiettivo, si legge in una nota dell’ente camerale, è di lanciare il bando già nelle prossime settimane, dimostrando con azioni concrete l’impegno della Camera di commercio nel sostenere e valorizzare il tessuto imprenditoriale locale.