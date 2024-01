Imprese, attivo il portale Simest

Mentre il portale regionale per le richiste danni da alluvione è chiuso con poco meno di 4mila domande artivate dalla provincia di Prato su un totale regionale di 9419, resta attivo il portale di Simest, la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti per la presentazione delle domande relative alla richiesta di contributi a fondo perduto riservati alle imprese toscane invase da acqua e fango in seguito alla tempesta Ciaran. La platea delle imprese che potranno farne richiesta è stata ampliata: la misura interesserà non soltanto le aziende esportatrici, ma anche quelle non direttamente esportatrici ma afferenti a una filiera produttiva a vocazione estera. Le domande possono essere presentate sul portale dedicato all’indirizzo simest.it. Come fanno sapere da Simest, la concessione dei contributi sarà disposta secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande con documentazione completa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Le aziende interessate possono richiedere maggiori informazioni o segnalare le proprie esigenze chiamando il numero verde di Simest (800.020.030) o inviando una mail all’indirizzo [email protected].