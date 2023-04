Impresa ad alta quota Il dentista-scalatore in cima all’Aconcagua

Alza lo sguardo dalla poltrona del dentista e gli leggi negli occhi la luce delle cime bianche, l’azzurro del cielo di chi è stato vicino al firmamento, nel bordo di confine tra il finito e l’immenso. Maurizio Sedda 40 anni, laureato a Siena, dove ha conseguito un dottorato di ricerca, libero professionista in Prato, gestione del reparto odontoiatrico di un centro multidisciplinare, è fresco reduce dalla spedizione sull’Aconcagua 6.962 metri di altezza, la più alta cima del mondo dopo l’Everest, la più alta della Cordigliera delle Ande e di tutto l’emisfero australe. Hanno cercato di aggredirla in sei arrivando nei pressi della cima solo in tre, fra cui il dottor Sedda, testimone della capacità umana e professionale, abbandonando a pochi metri dalla vetta i portali di roccia, i mosaici di nubi, i cori dei torrenti, gli altari di neve, che appena tre anni fa lo avevano portato a scalare il Kilimangiaro, 5895 metri, la vetta più alta del continente africano, una delle sette cime del pianeta.

Nella professione del dentista si asciugano le lacrime sostituendole con i sorrisi. Nell’alpinismo è la vetta a restituirti il sorriso. Lui è arrivato a pochi metri dalla cima compiendo un percorso che i latini chiamerebbero "per aspera ad astra", ovvero attraverso le difficoltà le stelle. "Tutti e tre ci siamo fermati e ci siamo guardati intorno a lungo, drogati dalla quota, rallentati dall’aria sottile che si respira, incantati dalla vista sulla Cordigliera. Se avessimo avuto una finestra di meteo decente avremmo potuto aspettare, ma spaventati dalle previsioni decisamente poco rassicuranti, abbiamo deciso di tornare direttamente al Campo Base quando eravamo ormai a due passi dal paradiso", dice Sedda. "A Los Penitenses – icorda – abbiamo diviso l’attrezzatura da campo. La prima tappa a Confluentia 3.430 metri, poi Plaza Francia 4.230 metri, poi Plaza de Mulas: sole fortissimo, vento costante, polvere per arrivare poi al Campo Base. Poi la salita verso il Campo 1 vestiti bagnati, zaini pesanti, umore basso in controtendenza ai 5000 metri di altezza. Vento impressionante che percuote le tende, nessuno riusciva a dormire". Tre delle sei persone, compreso il capo spedizione, avevano deciso di continuare, contando i pasti restanti alla vetta. Partiti alle 4 del mattino, passi pesanti, respiro profondo, poi arrivati quasi al culmine, la resa. Non un filo d’erba, un fiore, un essere vivente, circondati da rocce e ghiaccio, l’ebbrezza del silenzio, del poco che sbaraglia il troppo e poi la difficile impresa del ritorno.

Roberto Baldi