Imprenditori dei Luna Park. Il comitato compie 20 anni

Sono passati 20 anni da quando si costituiva in Cna Toscana Centro, il primo Comitato attrazionisti viaggianti, divenuto nel tempo un punto di riferimento e di rappresentanza per circa 800 imprese che lavorano nel settore ludico, sia a Prato e Pistoia che in Italia e all’estero.

Per l’occasione, al presidente del Comitato, Silvio Meucci, è stata consegnata una targa di riconoscimento da parte dei vertici di Cna Toscana Centro rappresentati dal presidente Claudio Bettazzi e dal direttore Cinzia Grassi, insieme al sindaco Biffoni.

"A Silvio Meucci, presidente del Comitato attrazionisti viaggianti per l’importante lavoro profuso in 20 anni di attività, per l’impegno nei confronti delle istituzioni e degli operatori del settore, per aver scelto di essere rappresentati da Cna. In un mondo spesso caotico e grigio, gli attrazionisti, con i loro luccicanti Luna Park, esprimono la vocazione di portare divertimento, gioia e sorrisi, alimentando in adulti e bambini quel senso di semplicità e genuinità del quale tutti abbiamo bisogno per sperare in un futuro migliore": questa la motivazione impressa nella targa di riconoscimento.

Sul piano istituzionale, il sindaco Biffoni ha tenuto a sottolineare l’importanza di una collaborazione operativa e costruttiva che consente, ogni anno, di offrire alla popolazione importanti occasioni di svago. Dal canto suo, il presidente Cna Claudio Bettazzi ha ricordato come "venti anni fa, la scelta di aprire le porte dell’associazionismo ad imprese artigiane che sono per loro natura differenti dalle tradizionali tipologie di aziende manifatturiere o di servizio, è nata dalla volontà di introdurre un elemento di crescita culturale e di novità, un’esperienza unica in Italia".