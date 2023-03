Impiegato per contabilità Ma deve essere formato

Una società di Prato sta cercando ancora un impiegato amministrativo con esperienza pregressa nella mansione. Si richiede diploma di ragioneria o laurea in economia e commercio, anche triennale. Richiesta inoltre buona conoscenza di almeno un applicativo per la gestione della contabilità aziendale e ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel) con capacità di utilizzo di formule complesse e tabelle pivot. Rappresenta un requisito fondamentale ai fini della selezione una comprovata esperienza in tenuta contabile, amministrazione e fatturazione, preferibilmente in aziende operanti nel settore dei servizi. Orario lavorativo full time, si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

(Rif.: PO-184789)