Impiegato amministrativo. Dichiarazione e fatture

1 IMPIEGATO AMMINISTRATIVO

Una ditta di Prato sta ancora cercando un impiegato amministrativo con esperienza pregressa nella mansione. La risorsa in questione si occuperà nel dettaglio di gestione clienti e fornitori, compilazione fatture, tenuta registri iva e prima nota, dichiarazione Iva e bilancio. Si richiesto espressamente il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, oltre alla conoscenza della lingua inglese. Orario part time da 32 ore settimanali, la proposta consta di un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per candidarsi all’offerta in oggetto

è necessario registrarsi online sulla piattaforma regionale Toscana Lavoro, dalla quale inoltrare

la candidatura. Patente di guida B.

(Rif.: PO-213767)