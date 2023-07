Impianti sportivi, ci sono i bandi Lavori per quasi quattro milioni

Dopo le proteste degli ultimi giorni sui ritardi nella realizzazione del nuovo campo da calcio di Paperino in via Lille e sull’uso a mezzo servizio della piscina di via Roma (oltre alla chiusura prolungata di quella di San Paolo), il Comune annuncia l’avvicinarsi della partenza dei lavori per sei impianti del territorio fra calcio, rugby e nuoto. I bandi di gara sono stati pubblicati e quindi adesso sarà possibile l’aggiudicazione dei lavori, a seguito della quale si potrà partire col vero e proprio cantiere. Si inizia con i primi 2,5 milioni di finanziamenti del Pnrr, quelli che riguardano i campi da calcio del Viaccia, del Maliseti, dello Iolo, e quello da rugby di viale Galilei. Partendo dal Ribelli, verrà rifatto in sintetico il campo a undici centrale, consentendo così al Viaccia Calcio di potere disputare un maggior numero di match all’interno dell’impianto. Prevista anche la sistemazione di una porzione di spogliatoi. Anche al Comunale di Maliseti è necessario l’intervento per la posa del manto in sintetico, dando così sfogo a tutta l’attività dilettanti, giovanile e della scuola calcio del Maliseti Seano. Migliorie sono previste pure al Montano di viale Galilei, mentre al Fantaccini di Iolo verranno installate quattro torri-faro per garantire l’utilizzo in notturna dell’impianto. E’ in programma anche il miglioramento della tribuna degli spettatori con la creazione di un impianto di illuminazione di emergenza. Ci si sposta poi in via Lille, dove è stato pubblicato il bando per il secondo lotto del nuovo impianto sportivo di Paperino. Il finanziamento è di 900mila e prevede la realizzazione di due ulteriori campi di calcio: uno a 7 e l’altro a 9, entrambi in erba sintetica. Poi ci saranno anche i lavori per gli spogliatoi. Il tema vero è la corsa contro il tempo per finire il prima possibile il primo lotto di lavori, così da consentire lo spostamento del Paperino San Giorgio e liberare l’impianto di via di Baciacavallo dove è previsto l’insediamento di una porzione dell’hub del riciclo tessile.

Infine c’è il bando di gara per l’adeguamento e risanamento complessivo di tutti gli impianti del piano interrato della piscina di viale Galilei. Il finanziamento per questi interventi è di 400 mila euro. "Le procedure stanno seguendo i tempi previsti - sottolinea l’assessore allo sport Simone Faggi -, e tutti gli uffici coinvolti sono al lavoro. Siamo in costante contatto con le società interessate, con le quali ci vedremo nelle prossime settimane per definire la partenza dei cantieri".