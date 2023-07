Il progetto del nuovo polo sportivo di via Galcianese vale oltre 5 milioni di euro per la costruzione di due palestre: la più grande dedicata a basket, volley, pallamano e calcio a 5. La più piccola riservata alla ginnastica ritmica e artistica. Ad unirle un terzo complesso per spogliatoi e servizi accessori. A finanziare l’intervento è stato il ministero, col Miur che ha investito 2 milioni di euro, ai quali si aggiungono ad altri due milioni stanziati dal Comune e al milione messo dalla Provincia.