Imparare a studiare. La dislessia si supera

Via al progetto per favorire l’autonomia nello studio degli studenti Dsa, cioè con disturbi specifici dell’apprendimento. Un approccio metodologico che punta a fornire agli studenti gli strumenti compensativi e le modalità per superare le proprie difficoltà e combattere la frustrazione del non sentirsi adeguati rispetto alle richieste della scuola. Il progetto è promosso dal Comune di Montemurlo con l’Associazione Italiana Dislessia di Prato ed anche quest’anno ritorna nelle scuole del comprensivo Margherita Hack con laboratori che coinvolgono gli studenti delle classi quarte e quinte della primaria e della media Salvemini-La Pira.

"In questo settore abbiamo fatto da apripista con un lavoro iniziato già con la giunta Lorenzini che coinvolgeva prevalentemente le famiglie – spiega l’assessore alla pubblica istruzione, Antonella Baiano –. Ci siamo concentrati sopratutto sui ragazzi Dsa, lavorando con tutor specializzatii". Per insegnare ai ragazzi le strategie, anche digitali, più efficaci sono stati organizzati laboratori con tutor specializzati. Gli incontri per gli studenti della primaria si svolgeranno nelle aule della scuola di Bagnolo il 16 dicembre, 13, 20 e 27 gennaio, 3, 10, 17 febbraio dalle 10 alle 12. Il primo incontro di oggi è stato spostato al 16 a causa dell’allerta meteo. Per i ragazzi della scuola media i laboratori si svolgeranno nella sede del comprensivo il 7, 14, 21 dicembre, l’11, 18, 25 gennaio e l’1 e l’8 febbraio dalle 14,30 alle 16,30 con le tutor Ester Bellini e Marta Anselmo.