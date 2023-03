Immigrati: il primato è qui Sono un residente su quattro In Toscana l’11%, in Italia l’8%

Un poderoso dossier di 500 pagine sui migranti residenti in Toscana è stato presentato ieri in Lazzerini. Un volume realizzato dal Centro Studi Idos, ricco di numeri ma aggiornati al 2021 e solo in pochi casi declinati a livello provinciale. I residenti di origine straniera nella nostra regione sono 424.215, l’11,5% della popolazione, un’incidenza ampiamente superiore alla media italiana (8%), e di questi oltre il 19% è costituito da minori. Le mprese condotte da stranieri sono quasi 60mila, soprattutto nei settori delle costruzioni, del commercio e del manifatturiero. Nel 2021 i lavoratori stranieri in Toscana costituivano l’11,9% degli occupati, oltre la media italiana (10%). Dati significativi, ma non quanto quelli elaborati dall’ufficio statistica del Comune e pubblicati da La Nazione lunedì scorso. Perché Prato è la città italiana con la più alta incidenza di stranieri tra gli iscritti all’anagrafe, perché nella nostra provincia si può ipotizzare vivano circa 25mila immigrati irregolari, secondo l’ultima stima del procuratore Nicolosi. Le cifre del Comune sono aggiornate al 1° gennaio di quest’anno e vale la pena ribadirle: gli stranieri residenti in città sono 46.901, pari al 24% della popolazione, una quota che è quasi il triplo della media italiana. I cinesi residenti sono 29.882, pari al 63,6% degli stranieri, e nel 2022 sono aumentati di 2mila persone: dopo la pandemia sono riprese e continuano a crescere le immigrazioni dall’estero (da 869 a 1.247, superiori anche al 2019 in cui erano state 1.027), mentre è in diminuzione anche fra gli orientali il tasso di natalità.

"La politica deve prendere il coraggio di fare quello che negli ultimi 20 anni non è stato fatto: aggiornare gli strumenti con cui si prova a gestire il fenomeno dell’immigrazione", ha detto il sindaco Biffoni durante la tavola rotonda di ieri. Massimo Bressan di Iris Ricerche ha invece evidenziato come il 70% circa dell’export pratese sia nel settore moda e abbigliamento, in gran parte a traino dell’imprenditoria cinese.