Immagini di Prato in mostra al Pecci

Si chiama "Elementi dell’abitare - Cartoline di Prato" la mostra fotografica a cura di Corinna Del Bianco che sarà inaugurata domani alle 18 nella sala incontri del Centro Pecci, come prosecuzione dell’Urban Center del quale ripropone le modalità di allestimento. Nasce dall’occasione di ricerca commissionata dal Comune nel 2022 nell’ambito della redazione del nuovo Piano Strutturale e nel progetto Prato Immagina. Lo studio ha indagato i caratteri dell’abitare, tra spazi pubblici e privati, del tessuto urbano policentrico pratese nell’ottica di documentarli e valorizzarli per rafforzare le invarianti strutturali della città. Tra i prodotti della ricerca ci sono due indagini fotografiche, Il senso dell’abitare ed Elementi di Prato, che sono riportate in questa mostra. Le foto esposte sono una selezione delle oltre 1500 scattate e che pongono l’attenzione su elementi caratterizzanti il tessuto urbano che, spesso, risultano invisibili perché parte di una diffusa quotidianità. In mostra anche un video composto da 1016 immagini scattate in circa 294 strade e piazze della città, e catalogate per categorie di elementi architettonici e urbani risultati come identitari del tessuto urbano pratese. La mostra a ingresso libero, visitabile in orario di apertura del museo, resterà aperta fino al 18 giugno.