Per l’allenamento dei bambini servono i fari delle auto. Polemica a Prato

Prato, 19 gennaio 2024 – Parole pesanti, quelle di Massimo Taiti, storico delegato pratese del Coni e vicepresidente del comitato regionale toscano della Figc. “Vergognatevi” e “Andate tutti a casa” e ancora “E si vuole fare calcio a Prato”. Il tutto a condire una foto davvero triste: le auto con i fari accesi a bordocampo del Sussidiario del Lungobisenzio, dove la scuola calcio del Prato si deve allenare con questo insolito impianto di illuminazione. Allenamento a lume di utilitaria (o di suv, insomma, di veicolo a motore dei genitori) che fa gridare allo scandalo.

Gli fa eco Claudiu Stanasel, vicepresidente del Consiglio Comunale: “Esprimo profondo disappunto e critica verso l'amministrazione del Partito Democratico guidata dal sindaco Biffoni e, in particolare, verso il vicesindaco Faggi, delegato allo sport, per la loro evidente incapacità di gestire le infrastrutture sportive della nostra città e per la situazione vergognosa in cui ci troviamo, il risultato dello loro imbarazzante fallimento. La situazione attuale in cui si trovano le squadre della scuola calcio del Prato Calcio è inaccettabile”.

Replica il vicesindaco e assessore allo Sport Simone Faggi: "Il vicepresidente del Comitato Regionale Toscano ha un modo del tutto scorretto di occuparsi di sport, lancia polemiche sui social ma non ha mai inviato neppure una mail all'Amministrazione per segnalare problemi o chiedere a che punto fossero i lavori per l'illuminazione del campo sussidiario del Lungobisenzio".

Prosegue Faggi: "E' bene segnalare che Taiti non si sta occupando della vicenda, non si è mai interessato all'andamento dei lavori e non ha mai neppure fatto una telefonata ma solo un post polemico. Altrimenti ben volentieri gli avremmo spiegato come stanno le cose”.

Nella ricostruzione del Comune, con la variazione di bilancio del luglio 2023 sono stati stanziati i 20mila euro necessari per l'illuminazione del campo sussidiario: a seguito di un'evidenza pubblica i lavori sono stati aggiudicati ad ottobre 2023. Il sopralluogo sul posto non è stato possibile a causa dell'alluvione che ha bloccato tutto dal 3 al 23 novembre. Non appena cessata l'emergenza il 27 novembre vi è stato il sopralluogo della ditta che ha poi ha ordinato i fari, il cui arrivo è previsto per la prossima settimana.