Illegalità diffusa nelle aziende cinesi Prato chiede risposte al ministero

Ripartire da dove il discorso si è interrotto. Era l’aprile del 2022 e il ministro Andrea Orlando venne a Prato per parlare di lavoro nero e contrasto all’illegalità, in particolare nel distretto parallelo cinese. Da allora a Roma è cambiato tutto, a Prato invece no. Il governo Draghi ha lasciato il posto alla premier Meloni e alla sua squadra di governo. All’epoca era stata trovata un’intesa, ossia di inserire Prato tra le province sperimentali dove mettere a punto un sistema contro lo sfruttamento del lavoro. Vediamo cosa succederà oggi, con il ministro del lavoro Marina Elvira Calderone attesa in prefettura.

La base di partenza l’anno scorso era il neonato "tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura". Biffoni aveva chiesto (e quasi ottenuto) di replicare il protocollo sulla sicurezza in agricoltura anche su Prato, ovviamente con riferimento alla manifattura. L’idea del sindaco, che questa mattina sarà in prefettura per incontrare Calderone, è quella di ripartire proprio dal discorso interrotto con Orlando per provare a portare a casa un progetto concreto capace di focalizzare direttamente l’attenzione del governo su Prato. I problemi della città sono noti anche a Roma, sia il sindaco che i suoi precedessori, insieme ai sindacati e alle categorie economiche, hanno chiesto più volte attenzione per la nostra realtà, caratterizzata da un’immigrazione con numeri record.

I temi che oggi saranno sul tavolo della prefettura sono gli stessi di sempre con l’aggravante, adesso, di una città che esce da tre anni di pandemia con un ospedale piegato dal Covid e ormai al collasso per dare risposte a una popolazione di oltre 200.000 abitanti (senza contare i cittadini irregolari) e con un tribunale perennemente sotto organico. In più, sia i funzionari della giustizia che i medici snobbano Prato. A parità di stipendio qui i carichi di lavoro sono il doppio rispetto ad altre realtà, quindi chi può cerca lavoro altrove. Esempi concreti delle necessità che la nostra città ha e che oggi saranno oggetto di dibattito direttamente con il ministro Calderone. Prato è una realtà complessa e senza dubbio non mancano l’attenzione alla sicurezza sul lavoro e al contrasto all’illegalità.

Il primo punto su cui batteranno Comune e Provincia è chiedere il potenziamento dell’organico dell’Ispettorato del lavoro. Servono uomini a fianco delle istituzioni e delle forze dell’ordine: i controlli vanno avanti da dieci anni soltanto grazie ai finanziamenti regionali e locali che sostengono il progetto "Lavoro sicuro", insieme ai controlli interforze portati avanti con il personale dell’Asl.

C’è poi la questione dei clandestini, un fenomeno organizzato su cui è necessario un intervento internazionale perché le singole forze sono un goccia nel mare. L’irregolarità comporta di conseguenza una facile introduzione al lavoro nero e se a Prato esiste un sistema di sostegno per chi denuncia, con lo sportello antisfruttamento del Comune e il protocollo d’intesa con la procura, resta anche il problema della clandestinità organizzata, in particolare per chi arriva con un visto regolare e poi finisce (spesso) in uno stato di clandestinità. È difficile rompere questo meccanismo, servono accordi chiari con i Paesi interessati e più uomini. Da qui partiva l’idea di applicare quanto fatto per il caporalato in agricoltura anche alla manifattura. Sarà la volta buona?

Silvia Bini