Ilaria Bugetti, parte la corsa: "Nel Pd abbiamo discusso ma ora uniti. C’è tanto da fare"

Più che una conferenza stampa è stato un bagno di folla, un modo per voltare le pagine dei dissidi, anche dei veleni, delle infinite trattative che per mesi hanno logorato il Pd. Non lei, la candidata sindaca Ilaria Bugetti, che ieri mattina in una piazza Duomo gremita sorrideva, salutava e abbracciava le circa duecento persone che si erano radunate intorno ai tavolini del Caffè Coppini. Tenace e determinata, ma anche capace di commuoversi. E’ la prima donna del centrosinistra candidata al ruolo più importante per chi ha la politica nel sangue: il sindaco della propria città. Non è stato facile arrivare a questo, non sarà facile vincere, non sarà facile tenere a bada un partito che ieri applaudiva, ma che ha tante anime e troppe ambizioni dentro di sé. E in caso di vittoria non sarà per niente facile amministrare la Prato di oggi, con tutti i suoi problemi, in questi tempi così complessi. "La sento tutta la grande responsabilità di questa sfida. In politica non ci s’improvvisa: solo l’esperienza rende consapevoli di quanto sia difficile amministrare. Adesso c’è molto lavoro da fare, insieme". Tanti messaggi in poche parole. Bugetti lo sa che la partita elettorale è aperta, ma sa anche di aver già vinto molte battaglie, l’ultima solo cinque giorni fa proprio nel suo partito.

Ma ieri era il giorno della ripartenza, gli sguardi rasserenati dopo mesi di tensioni. Poco dopo mezzogiorno e mezzo un lungo applauso ha salutato l’inizio della conferenza stampa, che è stata brevissima. Bugetti seduta tra il segretario Marco Biagioni da una parte, dall’altra il vice sindaco Simone Faggi che in caso di vittoria manterrà quel ruolo e il sindaco Matteo Biffoni. Sul tavolo una rosa rossa a stelo lungo. "Un grande grazie a ognuno di voi che è qui: è questa la nostra forza. Il mio valore aggiunto sono la passione e quello che ho imparato a fare in tutti questi anni. Da sindaca con gli stivali in macchina a Cantagallo, quando poteva capitare di andare a spalare il fango, al ruolo in Regione. Adesso il mio compito è andare in ogni angolo della città. Ascoltare le persone è la cosa che più mi piace fare".

Poi il passaggio politico, rapido. "Partiamo da una base: l’eredità di quello che è stato costruito in questi anni", con lo sguardo rivolto alla sua sinistra, Faggi e Biffoni. "E dobbiamo aggiungere a questo un altro pezzo di strada con l’energia delle nuove generazioni", lo sguardo verso destra, Biagioni. Non si è sbilanciata sulle possibili alleanze, i confini del campo largo ancora non sono tracciati. "Insieme a noi ci sono Demos e le liste civiche, è prematuro aggiungere altro". Anche sulle liste civiche nessun dettaglio ufficiale, ma dovrebbero essere due, una Bugetti per Prato e l’altra di area riformista, con la possibilità di una terza ancora da definire. Entro la prossima settimana il quadro sarà chiarito. Ieri era il giorno della riconciliazione, i tempi non erano maturi per gli annunci. "Non mi aspettavo tutto questo affetto. Si è discusso, ma siamo uniti. Sono la sommatoria di ognuno di voi".

Serve ancora tempo anche per definire i programmi e le idee, che saranno illustrati in un evento di lancio aperto alla città entro la prima metà di aprile. Intanto si cercano le sedi del comitato elettorale: saranno due, entrambe in centro storico. "Sono figlia di un falegname e di una sarta. Ho imparato da loro ad essere quella che sono. Perché la politica è anche questo: imparare ad essere bravi artigiani, farlo tutti i giorni. Ma è anche una delle cose belle di Prato, della nostra identità". Altri applausi, abbracci, fotografie. Da domani la campagna elettorale entrerà nel vivo. E ci sarà tanto da fare.