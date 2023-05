Il weekend in Vallata Oggi la musica fa festa al parco del Cangione Note, fiori e cammini

La buona stagione arriva con diversi eventi che animeranno la Val di Bisenzio questo fine settimana. Oggi a Vaiano ci sarà la Festa della Musica ai giardini di Cangione. Il programma prevede il ritrovo alle 16.30 alla sbarra vicina al cancello della palestra e taglio del nastro da parte del sindaco, poi un corteo musicale con la banda di Schignano. Alle 18, al palco coperto, concerto finale con orchestra e coro della scuola di musica e la partecipazione degli studenti dell’Istituto Bartolini.

A Cantagallo, tutto il giorno, ci sarà l’inaugurazione della nuova gestione del rifugio Pacini di Pian della Rasa mentre, sull’altro versante, in zona Montecuccoli, la comunità dell’ecovillaggio Corricelli apre le porte ai visitatori. A Vernio, oggi alle 17.30, all’ex Meucci ci sarà la presentazione del libro "Il Delitto di Giarre 1980: un caso insoluto e le battaglie del Movimento Lgbt+ in Italia", con l’autore Francesco Lepore. Anche domani tante iniziative in tutti e tre i Comuni. Vaiano si anima con "Badia in Fiore. Aria di Primavera a Vaiano", con la mostra mercato di fiori e piante e gli stand di street food: piazza Galilei e nel pomeriggio anche via Braga saranno chiuse al traffico, nel pomeriggio apriranno i negozi del Centro commerciale naturale.

A Cantagallo segnaliamo il Giro dei Tabernacoli a cura della pro loco e della parrocchia di Migliana: camminata con partenza alle 14.45 da piazza della Chiesa e, per chi vorrà partecipare, celebrazione della messa a conclusione del giro in un castagneto lungo la strada delle Cavallaie. A Vernio, domani alle 17 la pro loco di Luciana organizza un concerto del gruppo vocale Corte Bardi nell’antico oratorio di San Martino.

