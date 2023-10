Il weekend in mezzo ai libri. L’autunno è tutto da sfogliare. Anche per i più piccoli

Anche questo weekend tanto divertimento per le famiglie con le iniziative autunnali della sala ragazzi e bambini della Lazzerini nel cartellone di Un Autunno da sfogliare. Domani alle 16 l’appuntamento è con "Storie a modo mio", incontri per bambini da 3 a 7 anni alla scoperta degli albi illustrati, a cura di Manuel Baglieri: grazie a Pagine dipinte, dopo le letture, i piccoli potranno sperimentare la pittura e i disegni realizzati verranno rilegati in piccoli libri da portare a casa. Domenica alle 16 è in programma l’ultimo incontro del ciclo "Le forme della natura" a cura della Fondazione ParSeC, dal titolo Un universo di forme. Brevi letture, racconti, immagini e un laboratorio per bambini dai 7 anni in su, per scoprire quante forme diverse possiamo trovare nella natura. Infine, martedì 31 ottobre alle 17 l’appuntamento è con Halloween: in biblioteca letture da brividi e un laboratorio mostruoso per bambini dai 4 anni in su. Insieme ad Alessandra Forlani, si potranno costruire maschere da paura con l’aiuto di ombre di oggetti e di animali in plastica che, allungandosi, si trasformeranno in veri e propri mostri. Per tutte le iniziative che si svolgono nella sala ragazzi e bambini è obbligatoria la prenotazione, inviando una e-mail a [email protected], indicando data e titolo dell’evento, nome e cognome dell’accompagnatore, nome, cognome ed età dei bimbi, telefono cellulare. I bambini devono essere accompagnati.

Alla biblioteca Ovest domani alle termina il ciclo di incontri per bambini dai 4 ai 9 anni "Fiabe intorno al mondo": letture animate, giochi e laboratori creativi in compagnia di Lisa Biancalani, un viaggio intorno al mondo sulle ali delle fiabe tradizionali, immergendoci ogni volta in culture diverse, questa volta tocca all’antico Egitto. Alla biblioteca Nord sempre domani alle 10 ultimo appuntamento di "Favole in movimento" a cura di Silvia Todesca, che sarà dedicato a Il fantastico mondo del circo. Grazie alla lettura emozionante di alcune delle fiabe più belle, i bambini dai 4 ai 9 anni potranno imparare semplici figure yoga o divertirsi con il teatrino di legno kamishibai. I partecipanti dovranno portare un telo o un tappetino da stendere sul pavimento per le posizioni yoga.