Il weekend di FareArte Doppio appuntamento a Palazzo Pretorio

FareArte propone per il weekend due appuntamenti al Museo di Palazzo Pretorio. Domani alle 16 presentazione del volume "Le 100 Fontane di Firenze. Dall’acqua del Granduca a quella del Sindaco" di Francesco Giannoni, con la prefazione di Luca Milani e un’intervista ad Antonio Natali, un libro-scoperta, un itinerario di conoscenza tra strade, piazze, vicoli di Firenze, con l’acqua come fil rouge, elemento vitale, prezioso, indispensabile, suggestivo che anima le Fontane, che le rende vive. Interverranno alla presentazione, che sarà arricchita da una proiezione di immagini, la consigliera regionale Ilaria Bugetti, l’editore Silvia Tozzi, l’autore Francesco Giannoni e la presidente di FareArte Rossella Foggi. Ingresso libero. Sulla scia di questo interessante tema, FareArte ha in programma, fra aprile e maggio, visite guidate alle fontane del centro di Firenze e a quelle di Prato, oggetto in questo periodo di importanti interventi di restauro. Domenica alle 15,30 sempre a Palazzo Pretorio, visita guidata a "Gli amici pittori di Cesare Guasti", la mostra che riunisce opere dei pittori amati e promossi da Guasti e altre opere del Museo, uno spaccato sulll’arte dell’Ottocento a Prato. Su prenotazione: [email protected] - 335 5312981.