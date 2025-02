Il weekend dei bambini. In biblioteca e nei musei si fa spazio alla fantasia

Tanti appuntamenti per i più piccoli questo fine settimana e non solo. In Lazzerini domani dalle 10.30 alle 12.30 spazio alle Domeniche piccine: le famiglie con bambini da 6 mesi a 3 anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che propone libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. L’incontro avrà per titolo Libri per la nanna: si può arrivare in qualsiasi momento e non serve prenotare. Sempre domani, la Lazzerini propone Alla scoperta dell’America: dalle 16 gli studenti della University of New Haven incontreranno i bambini dai 5 anni in su, con letture animate, filastrocche, canzoni, curiosità: un mondo di storie per andare alla scoperta dell’America, semplicemente divertendosi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Da ricordare anche l’appuntamento di mercoledì in biblioteca Ovest, per il quale è necessaria la prenotazione: alle 17 per la rassegna M’illumino di meno Letture al buio a cura della Fondazione Ami Prato, per piccoli dai 4 ai 7 anni, che sono invitati a portare una torcia per ascoltare appassionanti e divertenti letture al buio, all’insegna della sostenibilità e del risparmio energetico, seguite da un laboratorio creativo. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria: 0574 801312 e [email protected]. Non serve invece prenotare l’iniziativa di martedì alle 17 in Lazzerini, dove con L’ora delle storie le bibliotecarie leggeranno ai bimbi dai tre ai sei anni albi illustrati, filastrocche, libri-gioco, libri senza parole e storie brevi. Si può arrivare in qualunque orario tra le 17 e le 17.45.

Al Museo del Tessuto domani in doppio turno alle 16.30 e alle 18 ci sarà Il museo in un kit, per bambini dai 6 ai 10 anni: stimolati da giochi e da approfondimenti sulle collezioni, con kit potranno esplorare in maniera inedita e divertente le sale del museo. Durante l’esperienza sarà presente un educatore che affiancherà i piccoli partecipanti. Obbligatoria la presenza di un adulto e la prenotazione sul sito o i canali social del museo. Il costo è cinque euro a partecipante (bambino e adulto).

Martedì in doppia replica alle 17.30 e alle 19, l’appuntamento è invece al Museo dell’Opera del Duomo con lo spettacolo teatrale in occasione della festa degli artisti: ne Il piccolo grande Gulliver gli attori della Cooperativa Margherita metteranno in scena il tema del viaggio con la figura di Gulliver, che non è presente fisicamente, ma il cui spirito guida, osserva e porta a riflettere sulle diversità e sul loro potenziale di trasformazione. L’ingresso è libero, prenotazioni a [email protected].

Infine, a proposito di teatro, oggi al Magnolfi per la rassegna MetRagazzi in doppia replica alle 15 e alle 17 ci sarò lo spettacolo tratto da L’Orso che non c’era di Oren Lavie, di e con Elisa Canessa e Federico Dimitri. La pièce indaga il tema dell’identità in modo poetico e leggero: è la storia di un orso alla ricerca di sé stesso e della propria identità, che cerca risposte a domande apparentemente semplici e lo fa relazionandosi con gli altri perché è solo attraverso i rapporti interpersonali che possiamo realmente capire chi siamo. Intraprende allora il suo percorso nella Fantastica Foresta dove impara a riconoscere i diversi tipi di silenzio, fa conoscenza di fantastici animali e scopre che è molto meglio annusare i fiori che contarli e che per andare avanti, certe volte, è necessario perdersi. È un viaggio per scoprire come ci vediamo e come ci vedono gli altri. Biglietti sul sito del Metastasio.