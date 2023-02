Il voto il 14-15 maggio. Incognita 5 Stelle

A Poggio a Caiano si voterà il 14 e 15 maggio. Sono queste le date ufficiali delle amministrative e quindi i partiti ora possono iniziare a pensare alla composizione delle liste e al simbolo in quanto dovranno essere depositati un mese prima del voto. A Poggio non è previsto l’eventuale ballottaggio, quindi la partita si gioca interamente in un unico turno. Il centrosinistra con Pd e Italia Viva ricandida il sindaco uscente Francesco Puggelli (foto a sinistra) e la lista sarà unica.

"Con la data delle elezioni – spiega il segretario Pd poggese Marco Buffini – abbiamo una finestra di riferimento per il voto e possiamo così programmare il lavoro di questi mesi. Il percorso sarà condiviso con gli alleati e presenteremo una lista inclusiva, unica, che avrà la capacità di unire tutte le sensibilità che si riconoscono nel nostro progetto". Il comitato elettorale di Puggelli non ha ancora deciso se prenderà o no una sede quale punto di riferimento ma tutti sono all’opera: "Il nostro percorso – prosegue Buffini – coinvolgerà i cittadini, attraverso le assemblee ma non solo. Organizzeremo momenti di confronto su temi specifici per ascoltare la gente, le realtà produttive e associative. A Poggio ormai gli schieramenti sono chiari e mi auguro di poter assistere a confronti fra candidati pacati e su temi che interessano la collettività".

E il Movimento Cinque Stelle che è assente a Poggio dalle elezioni del 2013 cosa farà? Potrebbe allearsi con il Pd come avvenuto in altre città? "Per il momento – conclude Buffini – nessuno ci ha contattato e non credo ci sia un referente del Movimento sul territorio. Certamente dobbiamo parlare anche ai loro elettori, così come a quelli di Sinistra Italiana".

Il centrodestra invece sabato scorso ha presentato la candidatura a sindaco di Riccardo Palandri (foto a destra) che è un civico ed è alla ricerca di una sede per il comitato. Confermate le ricandidature in lista di Diletta Bresci (Lega) e Valentina Lanzilotto (Fratelli d’Italia). Anche la coalizione di centrodestra si presenterà con una lista unica. "Ci stiamo coordinando a livello operativo – dice Giovanni Sardi, coordinatore FdI Comuni medicei – per affrontare la campagna elettorale nei suoi molteplici aspetti e andare avanti per tappe".

Ancora non è stato scelto, infine, il candidato sindaco della lista "Il Poggio che vorrei" di Salvatore Pirronello.

