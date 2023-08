Il viaggio in due secoli di moda Quanti colori al Museo del Tessuto

Due secoli di textile e fashion design, al Museo del Tessuto la mostra che racconta il design del tessile e della moda tra la fine del ’700 e la prima metà del ’900. Oltre 100 oggetti dalle collezioni del museo tra abiti maschili e femminili, tessuti per abbigliamento e per arredamento, figurini di moda, libri campionario, accessori documentano le trasformazioni del settore tessile in un periodo caratterizzato da grandi cambiamenti, sociali, economici, di costume. La mostra permette di apprezzare i diversi linguaggi e gli stili che in questi due secoli si avvicendano. La fine del ’700 segna una trasformazione significativa nel settore del tessile e dell’abbigliamento, portando un generale alleggerimento della forma degli abiti e dei disegni. L’Ottocento è segnato dai revival storici, dall’esperienza di William Morris e del Silver Studio nel design tessile, dalla nascita dei grandi nomi della moda francese e dall’avvento dei Grandi Magazzini. Per il ’900 i tessuti di Mariano Fortuny dialogano con gli abiti di Maria Monaci Gallenga. Gli anni Venti apportano un nuovo e ricco flusso di esperienze, grazie alle suggestioni artistiche contemporanee che aprono la strada alla modernità. In Italia, negli anni Trenta, l’esperienza dell’architetto Gio Ponti segna questo traguardo grazie ad una progettazione che si estende dall’architettura all’industrial design. I venti di guerra degli anni Quaranta portano ad un clima di austerità che privilegia il riuso del tessuto e il risparmio della stoffa, gli anni Cinquanta in Italia aprono la strada ad un generale rinnovamento dei processi industriali e soprattutto del design. E negli abiti in mostra si inizia a immaginare la Dolce Vita.