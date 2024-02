Il Viaccia ospita il San Marco Avenza. Maliseti, c’è da lottare con la Real Cerretese

Non c’è un attimo di respiro per le due pratesi impegnate nel girone A di Promozione. Dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso è già tempo di tornare in campo sia per il Viaccia che per il Maliseti Seano. Il Viaccia, oggi pomeriggio alle 15, ospiterà il San Marco Avenza in uno scontro diretto molto importante per rimanere fuori dalla zona play out. I biancorossi sono avanti di 5 lunghezze rispetto agli ospiti (30 punti contro i 25 del San Marco Avenza, che ad oggi rischierebbe di disputare i play out) e vincendo probabilmente metterebbero una seria ipoteca sulla permanenza in categoria senza affanni: "Per noi è una sfida fondamentale. Siamo reduci dall’ottimo pareggio di mercoledì. Loro sono una squadra diversa dal girone di andata, sono migliorati molto – commentano Luigi Ambrosio e Lorenzo Gualtieri, allenatore e vice del Viaccia -. È una partita per noi importantissima, sia per la classificata sia per "vendicare" la brutta prestazione che abbiamo fatto da loro. Non facciamo calcoli, sappiamo però che per noi è quasi una finale". Assente il solo Bastogi nelle fila pratesi. Il Maliseti Seano, al contrario, sempre alle 15, avrà il suo bel da fare nell’ospitare al "Comunale" la Real Cerretese, reduce dal pareggio così e così contro il Viaccia: "Lotteremo fino alla fine per la salvezza, fino a che la matematica non ci condannerà, anche se la sconfitta di mercoledì ha complicato inevitabilmente la situazione – commenta Simone Bardazzi, direttore generale degli amaranto -. A livello di organico, purtroppo, avremo assenti Gori, Benvenuti, Peschi, Menichetti, Campani e anche Rudalli e Robi a forte rischio. Sarà davvero dura".

L. M.