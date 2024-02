Il vescovo Nerbini: "La sicurezza dipende anche dall’integrazione. Rinnovare l’8 settembre"

Un fatto di cronaca, quello dell’accoltellamento in piazza Duomo di domenica scorsa, che offre l’occasione per una riflessione di maggior respiro da parte del vescovo, monsignor Giovanni Nerbini, che lì abita da cinque anni. "Integrazione come strumento per superare situazioni di tensione, senza necessariamente passare da una militarizzazione della città". Ne è convinto Nerbini che ha in mente alcune buone pratiche per iniziare "un processo sociale che richiede l’impegno di tutte le istituzioni cittadine".

Eccellenza, l’episodio di domenica e la scazzottata di un paio di settimane fa, sono spie gravi da tenere in considerazione.

"Sì, sono fatti su cui prendere provvedimenti e porsi domande su come mai avvengono questi fatti e che cosa si può e si deve fare. Bisogna capire tutti che non si può lasciare la gestione dell’ordine pubblico ad un’azione repressiva e di contrasto propria delle forze dell’ordine, che fanno ciò che possono in una città di 210mila abitanti di cui un quarto è straniera. La questione fondamentale da considerare è quella di una graduale e completa integrazione".

L’ordine pubblico passa dall’integrazione?

"La domanda che sta dietro a questi singoli fatti, è che cosa dovrebbe fare un processo sociale che vuole realmente integrare. Si dovrebbe avere il coraggio di mettere nero su bianco una serie di proposte. La prima è di guardare a certi Paesi dove chi entra è obbligato a fare una scuola di lingua. In Italia questo particolare viene bypassato. In centro c’è una concentrazione di negozi gestiti da stranieri: le persone che vi si recano rimangono chiuse nel triangolo casa-scuola-negozio senza niente, come la conoscenza della lingua, che li porti fuori da questa realtà. Poi c’è la realtà giovanile che, a parte la scuola, non ha molti altri luoghi di integrazione. Sarebbe opportuno prendere in considerazione una politica graduale di inserimento attraverso, per esempio, attività sportive. Poi c’è la dimensione degli adulti".

Ha in mente delle proposte?

"Sì, come quella di provare a rivedere la nostra festa dell’8 settembre: un corteggio storico nella maniera tradizionale e dopo cena far sfilare le comunità etniche".

Quindi un’azione preventiva?

"Secondo me l’attenzione dovrebbe essere posta al momento precedente al compimento di certi atti sconsiderati e talvolta criminali proprio per prevenire. Il centro città è stato più di una volta teatro di tali episodi che non vanno né trascurati né ridimensionati. Lo dicono i provvedimento emessi di volta in volta. Non si possono lasciare andare perché questo progredire potrebbe sfociare in qualche cosa di peggio. E’ importante un’azione corale della chiesa, dell’amministrazione comunale, del volontariato, delle altre istituzioni sociali e sportive: se non vogliamo vedere i machete in giro e non vogliamo la ghettizzazione delle persone, non possiamo giocare solo sul contrasto e accollare tutto l’onere alle forze dell’ordine".

La militarizzazione della città non avrebbe una sua utilità?

"Militarizzare la città non è la risposta. Il contrasto alla violenza è necessario ma non si può delegare a un problema di solo ordine pubblico. Se vogliamo affrontare il problema seriamente, dobbiamo farlo con progetti a lungo termine che puntino all’integrazione piena, non solo materiale ma anche culturale di quelle persone che hanno scelto di vivere e lavorare qui. Ci vuole un’azione corale delle istituzioni cittadine con iniziative che consentano a queste persone di stare meno al margine e di sentirsi parte più integrante di una società dove vivono e dalla quale ricevono anche certi benefici".

Piazza Duomo, dove lei abita, è diventata un luogo di transito per i pratesi e una piazza di incontro per gli stranieri.

"Il sabato e la domenica c’è un’alta concentrazione di comunità straniere che si ritrovano per trascorrere il tempo libero. Bisogna allargare lo sguardo: con l’integrazione si possono accompagnare ad assimilare certi criteri del vivere comune e modalità di relazione. Solo così si potrebbe creare un clima diverso in cui tutti, italiani e stranieri, rispettano le regole del Paese".

Ha mai avuto senso di insicurezza quando scende in piazza?

"Non ho mai avuto paura: quando scendo in piazza per le passeggiate mattutine mi sono fermato tante volte ad aiutare persone sia italiane che straniere ubriache o che dormono all’aperto. Non ho mai avuto problemi".

Sara Bessi