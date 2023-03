Il vescovo incontra i giornalisti. "Avvicinarsi ai giovani"

Nuova tappa del cammino sinodale per la Chiesa di Prato. Ieri il vescovo Giovanni Nerbini ha incontrato direttori, capiservizio e referenti delle redazioni che operano sul territorio pratese. L’iniziativa è stata condotta dal direttore dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali Gianni Rossi e si è tenuta secondo le modalità che hanno contraddistinto tutti gli appuntamenti del percorso sinodale: ascolto, confronto e condivisione. Nel corso della mattinata è emerso un dialogo vero nel quale i presenti hanno apprezzato la volontà del vescovo e dunque della Chiesa, di aprirsi all’esterno, di accogliere per ascoltare e accettare suggerimenti. Tra le proposte avanzate quella di riuscire a trovare il linguaggio giusto per raggiungere e coinvolgere i più giovani, avere la volontà e la disponibilità di raccontare il bene e le tantissime cose belle che vengono fatte ogni giorno, spesso in silenzio, nelle parrocchie e nei gruppi della comunità ecclesiale. "C’è bisogno di speranza", hanno osservato i giornalisti. Nerbini si è detto disponibile a continuare questo dialogo e ha confermato la volontà di "uscire" affinché la Chiesa "possa ripensarsi dentro a un contesto, come quello che stiamo vivendo oggi, che è radicalmente cambiato. Questo tempo - ha aggiunto - ci chiede di superare schemi, abitudini e stereotipi per imparare a dialogare con il mondo, in particolare quello dei giovani". L’incontro è inserito all’interno del cammino sinodale compiuto dalla diocesi di Prato, iniziato un anno e mezzo fa in comunione con la Chiesa italiana e quella universale. Fino a oggi sono state promosse tante iniziative a livello parrocchiale che hanno coinvolto oltre duemila persone e prodotto 185 contributi contenenti idee e proposte. I materiali sono pubblicati sul sito web della diocesi di Prato (diocesiprato.it) nella sezione dedicata al cammino sinodale.