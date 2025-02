Il vescovo in visita ai ricoverati

In questo periodo si svolge anche il Giubileo degli ammalati, delle persone anziane e di quelle con disabilità con il vescovo Giovanni Nerbini che si reca nelle Rsa, nelle cooperative sociali e in ospedale, per stringere mani e portare parole di conforto a tutti coloro che vivono situazioni di fragilità. L’iniziativa, promossa dall’Ufficio diocesano di Pastorale sanitaria, diretto da Stefania Cecchi, si tiene in ogni vicariato e prevede la visita in una struttura e la celebrazione della messa in una chiesa parrocchiale. La prossima tappa sarà per la zona nord, giovedì 13 marzo con la visita alla Rsa Villa Niccolini e a seguire (ore 16,30) ci sarà celebrazione della messa a San Bartolomeo a Coiano.

Il vescovo è già stato in visita ai pazienti dell’ospedale Santo Stefano e a quelli della Rsa Casa Santa Maria della Pietà, oltre che da Kepos e al Laboratorio Itaca dell’Oami.

Il calendario completo è comunque in via di definizione e ha in ponte più di venti appuntamenti, fra visite nelle strutture e celebrazioni eucaristiche.