Il venerdì sera a Prato: tra libri e benessere alla Lazzerini

Da oggi tornano le aperture serali del venerdì fino alle 23 della Biblioteca Lazzerini. Durante tutto il mese di settembre, la Lazzerini sarà aperta il lunedì dalle 14 alle 19, dal martedì al giovedì dalle 9 alle 19, il venerdì dalle 9 alle 23 e il sabato dalle 9 alle 13. Gli orari estesi di apertura al pubblico torneranno in vigore poi dal 1 ottobre, con la biblioteca aperta 7 giorni su 7. Dopo lo stop estivo, il venerdì sera sarà nuovamente l’occasione per vivere la Lazzerini anche attraverso le iniziative che propone in sinergia con le associazioni del territorio. A partire dal ciclo organizzato in collaborazione con l’ Associazione NutriMenti dal titolo "Il cammino del benessere". Tre incontri all’insegna del benessere tra libri, trekking, territorio e meditazione.

Si parte venerdì 15 settembre alle 21 nella sala conferenze della Lazzerini con la presentazione del libro "Il gusto di camminare" di Irene Pellegrini e Barbara Gizzi, pubblicato da Slow Food Editore. Mangiare e camminare sono bisogni istintivi. Questo libro racconta il viaggio che le autrici hanno intrapreso risalendo la penisola da Sud a Nord, alla scoperta di sentieri e prodotti enogastronomici. Sarà presente l’autrice Irene Pellegrini, sociologa delle migrazioni e guida ambientale escursionistica.

Si continua domenica 17 settembre con l’escursione al Santuario Francescano de La Verna, che è già sold out con prenotazioni al completo. Il cammino del benessere si chiude venerdì 22 settembre alle 21 sempre in Sala Conferenze con una serata di meditazione Mindfulness. Una serata a ingresso libero per scoprire la pratica meditativa con l’ Associazione Nutrimenti per uno stile di vita più consapevole e volto al momento presente.