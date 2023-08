Il tunnel nel mirino "Nulla da festeggiare Costi alti e tutti in fila"

"Sul tunnel al Soccorso non c’è nulla da festeggiare". Ne è convinto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune Claudio Belgiorno che pensa ai "costi abnormi dell’opera, ora quasi raddoppiati rispetto ai 36 milioni iniziali" e "agli anni di traffico infernale" che i pratesi dovranno sopportare per la realizzazione del sottopasso voluto da Biffoni. Non solo, Belgiorno punge anche sulle reazioni alla notizia che finalmente l’iter per la Valutazione d’impatto ambientale si è concluso e quindi ora si può procedere con la gara d’appalto ed i lavori: "Non troviamo tanto entusiasmo neanche tra gli elettori del Pd – sottolinea l’esponente dell’opposizione – basta leggere i commenti sotto i post di Biffoni e Biagioni dove si parla del via libera al tunnel. La città è negativa sia sull’opera che sui tempi di realizzazione".

Il centrodestra è sempre stato contrario alla realizzazione del sottopasso e infatti quando era al governo con la giunta Cenni aveva scelto una soluzione diametralmente opposta, ovvero il raddoppio dell’attuale sovrappasso. Una soluzione che Belgiorno rilancia: "Restiamo convinti del fatto che la scelta migliore sia il terrapieno per recuperare il tempo perduto e contenere i costi dell’opera". Proprio sui costi si concentra poi il consigliere: "Dopo 9 anni di attesa, adesso aspettiamo l’ultima parola da parte del ministero e di Anas, viste le tante prescrizioni previste e da rispettare che incideranno nel dettaglio sia sui costi che sui benefici del progetto. Costi che appaiono abnormi: i 36 milioni previsti in una prima valutazione adesso sono quasi raddoppiati".

Infine il problema dei tempi, certo non secondario anche adesso che è arrivato il via libera all’opera. Per vedere le ruspe al Soccorso bisognerà aspettare almeno un altro anno, dopo i due che sono serviti per arrivare in fondo alla Via.

"La città rischia di essere bloccata per altri 10 anni e dover fare i conti ogni giorno con un traffico infernale che la paralizzerà – chiude Belgiorno – A questo punto ci chiediamo come si possa festeggiare questo risultato, ricordando quanto tempo impiegano i pratesi ormai da anni per attraversare tutti i giorni “la strettoia” del Soccorso. Noi di certo non festeggeremo l’ennesimo danno per le scelte scellerate di un’amministrazione comunale targata Pd e Biffoni che ha paralizzato e paralizzerà la città per non si sa quanti anni ancora".