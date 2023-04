Il Trio Gustav nel segno di Brahms

Concerti di primavera a cura della Scuola Verdi: stasera alle 21 al Teatro D’Annunzio del Cicognini si esibirà il Trio Gustav, formato da Francesco Comisso (violino), Dario Destefano (violoncello) e Olaf John Laneri (pianoforte). I tre musicisti vantano un’ampia esperienza concertistica in tutto il mondo e affermazioni in importanti concorsi internazionali. Francesco Comisso (foto), dal 2018 è violino di spalla della Camerata, solista con i Solisti Veneti e collabora con la Filarmonica della Scala esibendosi nei maggiori teatri del mondo. Con il concerto del Trio Gustav si completa l’esecuzione dei Trii di Brahms per violino, violoncello e pianoforte, fra le opere più perfette di tutta la musica da camera, a cui questa edizione dei Concerti di primavera ha dedicato ampio spazio. Saranno eseguiti i due Trii op. 87 e op. 101: composti nel 1882 e 1886, rappresentano il ‘terzo stile’ di Brahms, quello della maturità, dei più alti principi formali e dell’estrema concentrazione espressiva. In programma anche brani di Grieg e Pärt. Ingresso 8 euro intero, 3 euro per under 25, allievi e docenti della Verdi. Biglietti al Politeama. su Ticketone e circuito Boxoffice.