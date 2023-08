Il trekking storico fino alla Rocca

Si terrà sabato alle 14.30 si terrà il trekking sulle tracce della storia "Da Costozze alla Rocca". La

passeggiata percorrerà l’antica via che porta alla Rocca di Vernio, a cura di Legambiente. Da pagare in loco il contributo di 10 euro per gli adulti (5 euro minori di 11 anni). Ritrovo alle chiesa di Costozze. Il percorso è lungo 8 km (circa 5 ore). E’ richiesta abitudine al cammino. Portare abbigliamento idoneo, scarpe con suola scolpita, zaino con acqua e kway.