Il "Trail" torna per la decima volta Si correrà anche in versione Wild Festa per l’edizione-anniversario

Una decima edizione coi fuochi d’artificio quella del "Trail Val di Bisenzio", che per festeggiare l’importante anniversario si fa in tre, con percorsi adatti a tutte le gambe. L’evento è organizzato dalla Banda dei Malandrini ed è ormai da anni una gara classica molto amata, nata con lo scopo specifico di far conoscere e valorizzare l’area protetta del Monteferrato. Domenica sono attesi alla partenza di Galceti circa 400 appassionati, che potranno affrontare i tre percorsi, fra cui quello che rappresenta la novità più importante ovvero la "Wild", la prima e unica corsa di ultratrailrunning che parte ed arriva a Prato, su un tracciato che per 54 chilometri e 2.400 metri di dislivello positivo sale sui monti e da Javello si addentra poi nel cuore della Riserva Acquerino Cantagallo. Resta il percorso classico, una corsa competitiva di 20 chilometri e 1.000 metri di dislivello lungo la dorsale delle "tre gobbe" del Monteferrato, che per l’occasione inverte il senso di percorrenza dal tracciato, che è stato scelto dalla Uisp per assegnare il titolo di "Campione Toscano di Trail Running". Il "Trail Valbisenzio Classic" permetterà di raggiungere il torrente Bagnolo e la diga, costeggerà le tante cascatelle che si trovano lungo il sentiero. Per chi ha meno gambe, due percorsi più brevi, uno di 8 e uno di 15 chilometri: la "Trail Val di Bisenzio walking", non competitiva. Inoltre, altra novità della decima edizione, l’evento sarà accessibile anche ha chi ha più difficoltà a muoversi in montagna: grazie alla presenza di Vagamonti - l’associazione creata per supportare chi ha problemi motori dal team che ha seguito Gianluca Mantovani, affetto da artrite reumatoide, nella sua traversata della Penisola – saranno disponibili delle joelette e assistenza. Parteciperà all’evento anche una coppia di ipovedenti con guida. L’altra associazione partner dell’iniziativa, quella dei volontari del Csn, che, oltre ad aver contribuito a pulire i tracciati, farà da supporto domenica mattina per la parte logistica. "Quest’anno – spiega Alessio Parauda, responsabile di gara - abbiamo deciso di fare un ulteriore sforzo organizzativo inventandoci la "T.v.b. Wild" con lo scopo di far conoscere angoli suggestivi e pieni di storia all’interno della Riserva naturale".

Claudia Iozzelli