Il traffico tema da campagna elettorale

Ormai probabilmente non c’è più tempo per fare nulla, ma il prossimo sindaco dovrà mettere mano alla viabilità cittadina. E i candidati dovranno chiarire bene le loro idee su un tema solo in apparenza banale. Anzi, dal peso che gli verrà dato si potrà capire molto del senso pratico di chi vorrà guidare la città. Perché transitare da viale della Repubblica è diventato un incubo quotidiano, idem viale Montegrappa e lo stesso via Ferrucci, tanto per citare i tre esempi più eclatanti. Nessun automobilista è contrario alla sicurezza degli studenti (giustificazione per il restringimento di viale della Repubblica), ma non si può tollerare di non viaggiare più. Quantomeno si parta da una lotta serrata alla sosta selvaggia.

Servizi alle pagine 4 e 5