Il Tondo Pop di Moriconi. L’artista di Poggio espone alla "Galleria 93"

L’arte pop espressa attraverso i "tondi". E’ aperta da ieri alla "Galleria 93", di Cinzia Lascialfari, in piazza Santa Maria in Castello a Prato la mostra "Mondo Pop" dell’artista di Poggio a Caiano Mauro Moriconi. Il "Tondo Pop" rappresenta uno spin-off delle più vasta serie Tondi, realizzata dall’artista di origini lucchesi Mauro Moriconi, di professione insegnante, che ruota attorno al cruciale concetto di immagine e della sua rappresentabilità. Da Michelangelo a Ingrès, passando per Raffaello e Caravaggio, la forma circolare vanta in ambito artistico un passato glorioso. E Mauro Moriconi ha creato così i suoi tondi che racchiudono ambienti difficilmente collocabili in tempi e luoghi definiti. Gli affioramenti di isole, le desertificazioni, le glaciazioni e le derive dei continenti che s’intravedono verosimilmente in tali panorami accendono l’immaginazione e sollevano inquietanti dubbi sull’origine e, soprattutto, sul destino del nostro ecosistema. "Lo sguardo di chi osserva – dice Moriconi - al di là di ogni parametro culturale, esperienziale e formativo, filtra e completa di senso opere che raccontano un presente che ha rinunciato ad ogni pretesa di oggettività, ove rappresentare diventa sempre più sinonimo di rivelare".